В среду дожди накроют всю Украину, но будет тепло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха в большинстве регионов ожидается в пределах +12…+17 градусов.

"Только островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов, в Карпатах еще ниже на несколько градусов", – говорится в сообщении.

В Киеве первого апреля ожидается периодически дождь и теплая погода по температуре воздуха до +15 градусов.

"На Вербное воскресенье ожидается теплая погода, а дожди возможны только в южной части", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, март завершится дождливой погодой . Температура воздуха ожидается неоднородной.