В Укрэнерго рассказали, будут ли завтра отключения света
Во вторник, 31 марта, ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 21:00", – призвали в Укрэнерго.
Как сообщалось, в понедельник, 29 марта, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в семи регионах временно остаются без электроснабжения.
