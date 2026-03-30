У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відомий актор і колишній учасник комік-трупи «Маски» Володимир Комаров помер у неділю, 29 березня. Йому було 62 роки

Як передає RegioNews, про це повідомили на Фейсбук-сторінці одеського театру "Маски".

Причиною смерті актора називають серцеву недостатність.

Попрощатися із актором можна у середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі в Одесі.

Володимир Комаров народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, однак невдовзі його сім'я переїхала до Одеси. У школі почав займатися пантомімою. У період із 1985 до 1987 року працював актором ансамблю пантоміми та клоунади "Маски" при Одеській обласній філармонії. З 1987 до 1989 року був актором Київського естрадного театру "Шарж". 1989 року знову повернувся до "Масок", знімався в серіалах, художніх фільмах і виступав на сцені до 2002 року.

"Маски" – це одеська комік-трупа, заснована у 1984 році й найбільш відома своїм комедійним телесеріалом "Маски-шоу".

Як повідомлялось, у віці 88 років помер народний артист України, кінорежисер та актор Віллен Новак. Він відомий, як автор кінострічок "Ринг", "Чому я живий" та "Принцеса на бобах".