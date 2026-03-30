19:57  30 березня
У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"
16:06  30 березня
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
15:29  30 березня
На Харківщині створили приватний підрозділ ППО
UA | RU
UA | RU
У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відомий актор і колишній учасник комік-трупи «Маски» Володимир Комаров помер у неділю, 29 березня. Йому було 62 роки

Як передає RegioNews, про це повідомили на Фейсбук-сторінці одеського театру "Маски".

Причиною смерті актора називають серцеву недостатність.

Попрощатися із актором можна у середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі в Одесі.

Володимир Комаров народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, однак невдовзі його сім'я переїхала до Одеси. У школі почав займатися пантомімою. У період із 1985 до 1987 року працював актором ансамблю пантоміми та клоунади "Маски" при Одеській обласній філармонії. З 1987 до 1989 року був актором Київського естрадного театру "Шарж". 1989 року знову повернувся до "Масок", знімався в серіалах, художніх фільмах і виступав на сцені до 2002 року.

"Маски" – це одеська комік-трупа, заснована у 1984 році й найбільш відома своїм комедійним телесеріалом "Маски-шоу".

Як повідомлялось, у віці 88 років помер народний артист України, кінорежисер та актор Віллен Новак. Він відомий, як автор кінострічок "Ринг", "Чому я живий" та "Принцеса на бобах".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »