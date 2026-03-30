Помер відомий актор і народний артист України
У віці 88 років помер народний артист України, кінорежисер та актор Віллен Новак. Він є автором таких кінострічок, як «Ринг», «Чому я живий» та «Принцеса на бобах»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну спілку кінематографістів України.
Віллен Новак був народним артистом України, членом-кореспондентом Національної академії мистецтв України, членом Національної спілки кінематографістів України, режисером, сценаристом та актором.
Його колеги зазначили, що "Віллен Новак був уособленням цілої епохи", адже створив десятки відомих кінострічок, серед яких "Ринг", "Вторгнення", "Гу-га" та "Принцеса на бобах".
Обговорювала, куди росіянам "краще вдарити" ракетами: чиновниці Мінкульту повідомили підозруВсі новини »
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Всі блоги »