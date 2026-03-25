В Одесі чоловік розстріляв із автомата поліцейських

В Одесі невідомий розстріляв працівників поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За словами очевидців, вогонь вели з білих "Жигулі".

Унаслідок інциденту поранено двох правоохоронців, на місці працюють медики та силовики.

Офіційної інформації наразі немає.

