В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"

иллюстративное фото: из открытых источников

Известный актер и бывший участник комик-трупы «Маски» Владимир Комаров скончался в воскресенье, 29 марта. Ему было 62 года

Как передает RegioNews, об этом сообщили на Фейсбуке-странице одесского театра "Маски".

Причиной смерти актера называют сердечную недостаточность.

Проститься с актером можно в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре в Одессе.

Владимир Комаров родился 29 февраля 1964 в Кировоградской области, однако вскоре его семья переехала в Одессу. В школе стал заниматься пантомимой. В период с 1985 по 1987 год работал актером ансамбля пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии. С 1987 по 1989 год был актером Киевского эстрадного театра "Шарж". 1989 снова вернулся в "Масок", снимался в сериалах, художественных фильмах и выступал на сцене до 2002 года.

"Маски" – это одесская комик-трупа, основанная в 1984 году и наиболее известная своим комедийным телесериалом "Маски-шоу".

Как сообщалось, в возрасте 88 лет скончался народный артист Украины, кинорежиссер и актер Виллен Новак. Он известен как автор кинолент "Ринг", "Почему я жив" и "Принцесса на бобах".