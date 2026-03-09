Скандал навколо Госпітальєрів: Зінкевич готує звернення до СБУ

Фото: з відкритих джерел

Народна депутатка, командирка та засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич повідомила, що ситуація навколо батальйону дуже схожа цілеспрямовану інформаційну операцію проти добровольчого руху

Про це вона написала у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Зінкевич, у зв'язку з цим готується звернення до СБУ, а також, ймовірно, до Центру протидії дезінформації РНБО, з проханням перевірити обставини цієї кампанії.

Окремо буде звернення щодо погроз журналістці, які Зінкевич назвала неприпустимими і такими, що потребують ретельної перевірки.

"Дуже хотілося б зрозуміти, хто саме стоїть за цими повідомленнями і чи не маємо ми справу з координованою активністю російських ботів або іншими елементами інформаційного впливу", – зазначила вона.

Нагадаємо, медичний батальйон "Госпітальєри", який об'єднує добровольців-парамедиків, потрапив під критику через підозри у непрозорому використанні благодійних коштів. Днями журналістка Ольга Худецька звернула увагу на буцімто відсутність звітності "Госпітальєрів" щодо витрат зібраних коштів. За словами Зінкевич, батальйон готовий до будь-якого аудиту, а всі цифри, чеки та фінансові звіти готуються.