У Кривому Розі після влучання в багатоповерхівку спалахнула пожежа

Сьогодні вдень війська РФ атакували Кривий Ріг, є влучання у багатоповерховий будинок, виникла пожежа

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Зазначається, що після удару рятувальники оперативно приступили до ліквідації наслідків.

Ганжа уточнив, що займання виникло на шостому поверсі будинку.

За його словами, рятувальникам вдалося загасити пожежу. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.