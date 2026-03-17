Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 березня з 17:00 до 22:00 у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Громадян просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня ворог атакував Україну 178 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 154 ворожих безпілотника.