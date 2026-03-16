Забрав у держави майже мільйон: на Львівщині військовий підробив документи про бойове поранення

На Львівщині викрили військового, який незаконно отримував віде держави виплати. Виявилось, він підробив документи про бойове поранення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У жовтні 2023 року солдат-сапер на Львівщині був звільнений зі служби за станом здоров'я. Після цього він не брав участі в бойових діях та не отримував жодних поранень.

Проте чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На її підставі до медичних документів внесли недостовірні відомості про участь у бойових діях та зв’язок захворювання із захистом Батьківщини.

"Надалі він використав ці документи для встановлення ІІ групи інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги. У червні 2024 року на підставі поданих матеріалів Міністерство оборони України виплатило йому понад 805 тис. грн", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.