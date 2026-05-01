Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews .

"Ворог знову атакував Житомирщину. Зокрема, під удар ворожих безпілотників потрапив центр Житомира та інші населені пункти області. Пошкоджено нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру. На місцях ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані завдяки професійним діям рятувальників”, - повідомив Бунечко.

За його словами, внаслідок атаки постраждалих немає.