Дрони РФ атакували центр Житомира: під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти
Російська армія 1 травня завдала удару безпілотниками по Житомирській області, зокрема по обласному центру
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Ворог знову атакував Житомирщину. Зокрема, під удар ворожих безпілотників потрапив центр Житомира та інші населені пункти області. Пошкоджено нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру. На місцях ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані завдяки професійним діям рятувальників”, - повідомив Бунечко.
За його словами, внаслідок атаки постраждалих немає.
Тривають відновлювальні роботи та слідчі дії.
Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу Рівненської області 1 травня поранення отримали п’ятеро людей, четверо з яких наразі перебувають у лікарні.