17:35  01 травня
Чиновники "заробили" майже 20 мільйонів на житлі для ВПО - НАБУ
18:15  01 травня
У Києві чоловік влаштував стрілянину
18:58  01 травня
Ракетний удар по Рівненщині: у Дубні пошкоджено багатоповерхівку, є п’ятеро поранених
UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 19:54

Дрони РФ атакували центр Житомира: під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти

Читайте также на русском языке
Фото: Житомирська ОДА
Читайте также
на русском языке

Російська армія 1 травня завдала удару безпілотниками по Житомирській області, зокрема по обласному центру

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Ворог знову атакував Житомирщину. Зокрема, під удар ворожих безпілотників потрапив центр Житомира та інші населені пункти області. Пошкоджено нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру. На місцях ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані завдяки професійним діям рятувальників”, - повідомив Бунечко.

За його словами, внаслідок атаки постраждалих немає.

Тривають відновлювальні роботи та слідчі дії.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу Рівненської області 1 травня поранення отримали п’ятеро людей, четверо з яких наразі перебувають у лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомир обстріл атака дрон
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Всі відео »
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »