На Вінниччині 1 травня близько 10 ранку сталась ДТП на автодорозі М-30 поблизу селища Вороновиця. Водій Volkswagen, протаранивши дорожнє огородження, вилетів на зустрічну смугу прямо в лоб рейсовому автобусу

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews ..

"За попередньою інформацією, 38-річний водій автомобіля Volkswagen Toureg не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив наїзд на дорожнє огородження. В подальшому позашляховик зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes-Benz", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у салоні автобуса перебував 69-річний водій та п’ятеро пасажирів - двоє чоловіків та три жінки. Обох водіїв та чотирьох пасажирів доставили до лікарні для огляду.

В межах розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) будуть встановлені усі обставини та причини автопригоди.

Санкція статті передбачає покарання – до 3 років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Транспортні засоби вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Нагадаємо, що у Харкові поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 30 квітняє