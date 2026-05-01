17:35  01 травня
Чиновники "заробили" майже 20 мільйонів на житлі для ВПО - НАБУ
18:15  01 травня
У Києві чоловік влаштував стрілянину
18:58  01 травня
Ракетний удар по Рівненщині: у Дубні пошкоджено багатоповерхівку, є п’ятеро поранених
UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 20:57

Підлітку з Дніпра оголосили підозру за смертельний постріл у 17-річного товариша

Читайте также на русском языке
Фото: glavpost.com.ua
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині слідчі повідомили про підозру у вбивстві через необережність 16-річному підлітку, який застрелив 17-річного знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпра, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 16-річний юнак запросив до себе додому знайомих.

Під час демонстрації наявної в будинку зброї з власної необережності здійснив постріл в бік 17-річного хлопця.

Внаслідок отриманого поранення потерпілий помер.

Подія сталася 26 квітня у Дніпровському районі.

29 квітня слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).

Окрім того, у соцмережах шириться інформація, що батьки підозрюваного нібито намагаються приховати обставини трагічної події.

Родина загиблого хлопця стверджує, що з цією метою висуваються різні версії, зокрема й така, що 17-річний Іван нібито вбив себе сам.

Нагадаємо, 26 квітня у селищі Солоному Дніпропетровської області 16-річний хлопець випадково вбив 17-річного знайомого.

За попередньою інформацією, група підлітків була вдома у 16-річного хлопця. Той вирішив похизуватися нагородним пістолетом старшого брата. Під час демонстрації зброї підліток навів її на товариша і випадково натиснув на гачок. Від отриманого вогнепального поранення 17-річний юнак помер на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина підлітки Дніпро Дніпропетровська область
