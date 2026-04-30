"Мені байдуже, чи буде він ображатися": акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про стосунки з ексчоловіком
Акторка Наталка Денисенко та актор Андрій Федінчик після розлучення разом виховують сина. За словами артистки, батько регулярно приходить до хлопчика
Наталка Денисенко пояснила, що попри розлучення вона з Андрієм Федінчиком намагаються бути хорошими батьками. Зараз батько та син бачаться практично щодня, щоб компенсувати час, коли дитина не могла часто спілкуватися з батьком через службу акторка.
"Ми бачимося майже щодня. Бо намагаюсь зробити так, аби Андрійко з татом частіше бачився. У той період, коли Андрій був військовим, син не бачив тата. Тому зараз за можливості кожного ранку він приходить, аби відвести до школи. Я запитую, чи можливо Андрійко кудись хоче піти й підказую Андрію, куди забрати сина", - говорить Денисенко.
Вона зазначила, що її стосунки з ексчоловіком не дуже теплі. Проте для них головним лишається комфорт їхнього сина.
"Мені байдуже, чи буде він ображатися, але найголовніше, щоб наша дитина була залюблена. Я не можу сказати, що теплі стосунки, але ми гарні батьки", - каже акторка.
Нагадаємо, раніше актор і сам розповідав, як після розлучення з дружиною проводить час із сином. За словами артиста, він проводить із хлопчиком максимально багато часу та намагається брати максимальну участь в його вихованні.