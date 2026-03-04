17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
16:55  04 березня
На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 18:09

3 загиблих і 16 поранених: у Дружківці завершено розбір завалів після авіаудару

04 березня 2026, 18:09
Фото: ДСНС Донеччини
У місті Дружківка Донецької області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Тіло останньої загиблої рятувальники змогли деблокувати з-під завалів лише на третій день пошукових робіт.

Через удар пошкоджено 13 житлових будинків та 14 автомобілів.

Надзвичайники розібрали 55 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку, а також загоряння чотирьох автівок.

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Наразі аварійно-рятувальні роботи повністю завершені.

Нагадаємо, 2 березня о 05:00 війська РФ поцілили FPV-дроном по Дружківці на Донеччині. Другий удар стався о 10:00. Також російські війська влучили FPV-дроном по автомобілю. Згодом завдали ще одного удару.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
