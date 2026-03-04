3 загиблих і 16 поранених: у Дружківці завершено розбір завалів після авіаудару

Фото: ДСНС Донеччини

У місті Дружківка Донецької області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 16 отримали поранення. Тіло останньої загиблої рятувальники змогли деблокувати з-під завалів лише на третій день пошукових робіт.

Через удар пошкоджено 13 житлових будинків та 14 автомобілів.

Надзвичайники розібрали 55 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку, а також загоряння чотирьох автівок.

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Наразі аварійно-рятувальні роботи повністю завершені.

Нагадаємо, 2 березня о 05:00 війська РФ поцілили FPV-дроном по Дружківці на Донеччині. Другий удар стався о 10:00. Також російські війська влучили FPV-дроном по автомобілю. Згодом завдали ще одного удару.