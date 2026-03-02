Фото: поліція

Подія сталася 1 березня близько 05:20 між станціями Федунка та Сагайдак у Миргородському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцеві жителі повідомили поліцію про наїзд електропотяга на людину. Попередньо, на коліях загинула 62-річна жителька Шишацької громади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, за ранок 24 лютого на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють обставини подій.