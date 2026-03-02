На Сумщині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся: загинула жінка

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Ford Transit не впорався з керуванням, не врахувавши стан дороги, внаслідок чого автомобіль вилетів в кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії 59-річна пасажирка загинула на місці. Травмованого 72-річного водія госпіталізували.

Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

