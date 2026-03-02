Фото: скриншот

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Зранку 2 березня загарбники обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду повністю зруйнована одна з квартир у багатоповерхівці та пошкоджена автівка. На щастя, поранених внаслідок цієї атаки немає.

Посадовець зазначив, що впродовж неділі окупанти кілька разів били по житлових кварталах Корабельного району міста. Внаслідок атак багато пошкоджених осель, загинули чотири людини, троє дістали поранення.

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілів – до вечора зашивали вікна плитами ОСБ, зранку продовжили. Також прибирають прибудинкову територію.

Соцпрацівники МВА проводять поквартирний обхід, надають постраждалим необхідні консультації.

Подробиці – у відео.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 84 безпілотники.