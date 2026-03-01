Росіяни вдарили по Херсону: загинули четверо людей

Ілюстративне фото

Росіяни вдень завдали удару по Херсону. В лікарні померли місцеві жителі, які були поранені

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, вдень росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. Згодом стало відомо, що загинули двоє жінок, які знаходились біля під'їзду житлового будинку.

Також стало відомо, що 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які отримали тяжкі поранення внасоідок цього удару, померли в лікарні.

