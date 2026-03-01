На Дніпропетровщині в пожежі загинула жінка

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області сталась пожежа в приватному будинку. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась вдень 1 березня на вулиці Центральній села Веселе Нікопольського району. Там загорівся приватний житловий будинок. Під час гасіння полум'я рятувальники знайшли обгоріле тіло жінки.

Точні причини пожежі наразі невідомі. Жителів області закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки та бути обережними з вогнем.

Нагадаємо, раніше у Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.