01 березня 2026, 16:25

На Росії дошкільнят вчитимуть підтримувати війну проти України

01 березня 2026, 16:25
Ілюстративне фото
У Росії запускають ідеологічну програму для дошкільнят «Добрі ігри». Таким чином пропаганда буде вчити дітей підтримувати війну проти України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Йдеться про обов'язкові пропагандистські заняття, які проводяться в РФ з вересня 2022 року. Кремль планує вчити дітей баченню "культурних цінностей". Зокрема, йдеться про війну проти України.

""Добрі ігри" — це не навчання, а інструмент ідеологічної обробки, замаскований під розваги, який готує нове покоління до некритичного прийняття державної пропаганди. Мета таких програм — виховати покоління, яке не ставитиме під сумнів дії влади, сприйматиме війну як норму та віритиме в пропаганду кремля", - кажуть в ЦПД.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.

