Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
Вранці 1 березня росіяни завдали удар по місту безпілотниками. Зокрема, по гуртожитку в Шевченківському районі
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, внаслідок одного з ударів сталась пожежа в 9-поверховму гуртожитку в Шевченківському районі. Там горіла віконна рама, генератор та сміття на подвір'ї. Загалом вогонь охопив 10 квадратних метрів.
Попередньо, постраждало три жінки.
Нагадаємо, раніше російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.
Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: є загиблаВсі новини »
01 березня 2026, 13:20У Харкові за ґрати відправили підлітка, який вербував однолітків для росіян
01 березня 2026, 12:15Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
01 березня 2026, 10:35
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Миколаївщині скажений пес напав на людей
01 березня 2026, 13:55Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: є загибла
01 березня 2026, 13:20"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
01 березня 2026, 12:25У Харкові за ґрати відправили підлітка, який вербував однолітків для росіян
01 березня 2026, 12:15Росіяни атакували Харків безпілотниками: є постраждалі
01 березня 2026, 11:45На Полтавщині іномарка збила дитину
01 березня 2026, 10:50Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
01 березня 2026, 10:35На Полтавщині сталась пожежа через опалення: серед постраждалих діти
01 березня 2026, 10:15На Прикарпатті в ДТП загинула дитина
01 березня 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »