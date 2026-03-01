Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків

Фото: ДСНС

Вранці 1 березня росіяни завдали удар по місту безпілотниками. Зокрема, по гуртожитку в Шевченківському районі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, внаслідок одного з ударів сталась пожежа в 9-поверховму гуртожитку в Шевченківському районі. Там горіла віконна рама, генератор та сміття на подвір'ї. Загалом вогонь охопив 10 квадратних метрів.

Попередньо, постраждало три жінки.

Нагадаємо, раніше російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.