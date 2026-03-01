14:35  01 березня
01 березня 2026, 18:05

На Чернігівщині чоловік погрожував "атакувати" ТЦК гранатами

01 березня 2026, 18:05
Ілюстративне фото
Деснянський районний суд міста Чернігова визнав громадянина винним у самовільному залишенні військової служби і неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Навесні 2025 року чоловіка зарахували до військової частини. Проте менш ніж за два місяці він залишив службу. Уже влітку він зателефонував поліції та сказав, що кине три гранати в ТЦК. Того ж дня його затримали.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він збирався повернутися на військову службу. Він зазначив, що не бажав нікого вбивати, хотів повернутися до дружини та сина, те, чому навчали в військовій частині було йому нецікавим, тому він залишив місце служби і пішов додому.

Що стосується дзвінка про гранати, то він пояснив це таким чином: він біля магазину побачив вивіску про набір в підрозділ "Альфа" і після цього подзвонив у поліцію, а потім пішов у бібліотеку читати книжки. Обвинувачений запевнив, що не хотів нікому завдати шкоду і гранати ніколи не мав.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі військовий кинув бойову гранату біля багатоповерхового будинку. Інцидент стався в грудні минулого року. Військовий визнав провину та розкаявся.

