Українська співачка опинилась в епіцентрі атак Ірану в Дубаї

Відома співачка MamaRika із сином полетіла у Дубай на відпочинок. Проте під час відпустки там почались вибухи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами MamaRika, вони застрягли в Дубаї. Співачка розповіла, що всю ніч були вибухи. Артистка зазначила, що як тільки вона зможе, вона вийде на зв'язок із фанатами в соціальній мережі. Також вона подякувала всім за підтримку.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході загострилась після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану, що відбулися 28 лютого. Іран у відповідь завдав серії ракетних ударів по американських об'єктах, розташованих у Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.

Також стало відомо, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю був убитий верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї. Президент Ірану заявив, що буде мститися за вбивство Хаменеї.

