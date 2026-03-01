У Дніпрі чоловік підірвав гранату в квартирі
Інцидент стався зранку 1 березня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі. Чоловік зачинився в квартирі багатоповерхового будинку разом із гранатою
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Попередньо, 33-річний чоловік у квартирі підірвав снаряд. Внаслідок вибуху він отримав ушкодження рук. Коли на місце прибули екстрені служби, він самостійно вийшов із квартири. Правоохоронці його затримали.
Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.
