14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
12:25  01 березня
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
15:35  01 березня
Росіяни вдарили по Херсону: загинули четверо людей
01 березня 2026, 18:55

У Дніпрі чоловік підірвав гранату в квартирі

01 березня 2026, 18:55
Фото: Відомо
Інцидент стався зранку 1 березня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі. Чоловік зачинився в квартирі багатоповерхового будинку разом із гранатою

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, 33-річний чоловік у квартирі підірвав снаряд. Внаслідок вибуху він отримав ушкодження рук. Коли на місце прибули екстрені служби, він самостійно вийшов із квартири. Правоохоронці його затримали.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.

Граната інцидент Дніпро
"Діти думали, що це приліт": з'явились подробиці вибуху в ліцеї Дніпра
23 лютого 2026, 15:55
Грався гранатою: на Хмельниччині через вибух загинув 10-річний хлопчик
23 лютого 2026, 14:17
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Українська співачка опинилась в епіцентрі атак Ірану в Дубаї
01 березня 2026, 20:00
В Україні знову дорожчає гречка: чому це відбувається і що буде з цінами
01 березня 2026, 19:35
На Одещині чоловік викрав неповнолітню та зґвалтував
01 березня 2026, 19:15
На Закарпатті п'яний начальник ТЦК намагався мобілізувати ремонтників
01 березня 2026, 18:35
На Дніпропетровщині в пожежі загинула жінка
01 березня 2026, 18:15
На Чернігівщині чоловік погрожував "атакувати" ТЦК гранатами
01 березня 2026, 18:05
На Харківщині росіяни обстріляли цвинтар
01 березня 2026, 17:05
На Росії дошкільнят вчитимуть підтримувати війну проти України
01 березня 2026, 16:25
01 березня 2026, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
