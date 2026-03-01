На Харківщині росіяни обстріляли цвинтар
Росіяни 1 березня атакували безпілотниками селище Золочів. Внаслідок атаки пошкоджені надгробки на кладовищі
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Внаслідок першого удару в селищі були частково пошкоджені електромережі. Вже пізніше ворог завдав другий удар: атака прийшлась по місцевому цвинтарю. Внаслідок удару пошкоджені надгробки.
Згодом росіяни вдарили знову. Удар прийшовся по відкритій території гімназії. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, зранку 1 березня російська армія вдарила по гуртожитку в Харкові. У ЗМІ показали кадри з місця подій.
