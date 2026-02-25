17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
25 лютого 2026, 19:55

Відключення світла 26 лютого: актуальні графіки для всіх областей

25 лютого 2026, 19:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В четвер, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Про це повідомили в Міненерего.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
07 серпня 2025
