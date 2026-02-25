17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 18:25

На Балі поліція влаштувала рейд, щоб знайти нібито викраденого Ігоря Комарава

25 лютого 2026, 18:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Балі шукали Ігоря Камарава. Раніше про нього повідомляли, що його нібито викрали

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У поліції за кордоном повідомили, що 28-річний громадянин України зник безвісти. Його викрали нібито 21 лютого. Тепер стало відомо, що правоохоронці на Балі провели пошуки Ігоря Камарава. Використовували автомобілі та мотоцикли.

Що відомо про операцію

Керівник відділу зв'язків із громадськістю Густі Нгурах Суардіта розповів, що рейд розпочали 22 лютого о 21:45 за місцевим часом, а в операції брали участь десятки співробітників відділу кримінальних розслідувань.

"Рейд відбувся на кордоні Гіаняра, зокрема на перехресті шосе Тулікуп-Сідан. Під час операції було обшукано 120 автомобілів та 50 мотоциклів. Однак результати були марними. Жодних слідів викрадачів, які втекли до Гіаняра, не було знайдено", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 10 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 13-річна жителька обласного центру не повернулася додому з навчального закладу. Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження дівчини та затримали чоловіка, який її викрав, у процесуальному порядку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
українці викрадення людей за кордон
Деталі зникнення українця Ігоря Комарова на Балі: що розповіла поліція
25 лютого 2026, 13:36
На Балі чеченці викрали синів українських кримінальних авторитетів
20 лютого 2026, 19:32
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Слизькі дороги і підйом води у річках: якою буде погода 26 лютого
25 лютого 2026, 20:55
У Дніпрі лікарка з сином торгували непридатністю до служби
25 лютого 2026, 20:35
Іспанці передали гуманітарну допомогу прикордонникам Одещини
25 лютого 2026, 20:30
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві топчиновника часів Януковича
25 лютого 2026, 19:59
Відключення світла 26 лютого: актуальні графіки для всіх областей
25 лютого 2026, 19:55
Дональд Трамп має у своєму активі лише два підходи до миротворчості
25 лютого 2026, 19:50
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
25 лютого 2026, 19:19
Рада обмежила виплати родинам військових, які зникли безвісти
25 лютого 2026, 18:26
На Херсонщині залізничний допомагав окупантам налагоджувати сполучення з рф та Кримом
25 лютого 2026, 18:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »