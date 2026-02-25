На Балі поліція влаштувала рейд, щоб знайти нібито викраденого Ігоря Комарава

Фото з відкритих джерел

На Балі шукали Ігоря Камарава. Раніше про нього повідомляли, що його нібито викрали

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У поліції за кордоном повідомили, що 28-річний громадянин України зник безвісти. Його викрали нібито 21 лютого. Тепер стало відомо, що правоохоронці на Балі провели пошуки Ігоря Камарава. Використовували автомобілі та мотоцикли.

Що відомо про операцію

Керівник відділу зв'язків із громадськістю Густі Нгурах Суардіта розповів, що рейд розпочали 22 лютого о 21:45 за місцевим часом, а в операції брали участь десятки співробітників відділу кримінальних розслідувань.

"Рейд відбувся на кордоні Гіаняра, зокрема на перехресті шосе Тулікуп-Сідан. Під час операції було обшукано 120 автомобілів та 50 мотоциклів. Однак результати були марними. Жодних слідів викрадачів, які втекли до Гіаняра, не було знайдено", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 10 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 13-річна жителька обласного центру не повернулася додому з навчального закладу. Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження дівчини та затримали чоловіка, який її викрав, у процесуальному порядку.