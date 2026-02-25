17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 18:10

На Херсонщині залізничний допомагав окупантам налагоджувати сполучення з рф та Кримом

25 лютого 2026, 18:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Херсонській області судили 60-річного місцевого жителя. Виявилось, що він працював на росіян

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у травні 2022 року, під час тимчасової окупації Херсона, чоловік добровільно погодився обійняти посаду "начальника дистанции сигнализации и связи" у створеному окупаційною владою підприємстві "Херсонская железная дорога".

Тоді чоловік почав вибудовувати роботу підрозділу за правилами росіян. Зокрема, відомо, що він переконував співробітників переходити на службу до окупаційної структури та обіцяв їм високу зарплату.

"Обійнявши керівну посаду, чоловік формував кадровий склад незаконного підрозділу, організовував інвентаризацію майна та контролював використання матеріально-технічної бази. Під його керівництвом здійснювалися роботи з відновлення ділянок оптико-волоконних ліній і засобів зв’язку, що дало змогу окупантам запустити залізничне сполучення між захопленою частиною Херсонщини, територією рф та анексованим Кримом", - кажуть в прокуратурі.

Вирок для чоловіка ухвалено заочно. Йому призначено 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух". Пʼятьох організаторів ворожих осередків затримали під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф прокуратура Херсонська область
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Слизькі дороги і підйом води у річках: якою буде погода 26 лютого
25 лютого 2026, 20:55
У Дніпрі лікарка з сином торгували непридатністю до служби
25 лютого 2026, 20:35
Іспанці передали гуманітарну допомогу прикордонникам Одещини
25 лютого 2026, 20:30
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві топчиновника часів Януковича
25 лютого 2026, 19:59
Відключення світла 26 лютого: актуальні графіки для всіх областей
25 лютого 2026, 19:55
Дональд Трамп має у своєму активі лише два підходи до миротворчості
25 лютого 2026, 19:50
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
25 лютого 2026, 19:19
Рада обмежила виплати родинам військових, які зникли безвісти
25 лютого 2026, 18:26
На Балі поліція влаштувала рейд, щоб знайти нібито викраденого Ігоря Комарава
25 лютого 2026, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »