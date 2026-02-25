На Херсонщині залізничний допомагав окупантам налагоджувати сполучення з рф та Кримом

Ілюстративне фото

У Херсонській області судили 60-річного місцевого жителя. Виявилось, що він працював на росіян

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у травні 2022 року, під час тимчасової окупації Херсона, чоловік добровільно погодився обійняти посаду "начальника дистанции сигнализации и связи" у створеному окупаційною владою підприємстві "Херсонская железная дорога".

Тоді чоловік почав вибудовувати роботу підрозділу за правилами росіян. Зокрема, відомо, що він переконував співробітників переходити на службу до окупаційної структури та обіцяв їм високу зарплату.

"Обійнявши керівну посаду, чоловік формував кадровий склад незаконного підрозділу, організовував інвентаризацію майна та контролював використання матеріально-технічної бази. Під його керівництвом здійснювалися роботи з відновлення ділянок оптико-волоконних ліній і засобів зв’язку, що дало змогу окупантам запустити залізничне сполучення між захопленою частиною Херсонщини, територією рф та анексованим Кримом", - кажуть в прокуратурі.

Вирок для чоловіка ухвалено заочно. Йому призначено 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух". Пʼятьох організаторів ворожих осередків затримали під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.