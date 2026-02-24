21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 23:14

У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК

24 лютого 2026, 23:14
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В місті сталася бійка за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.

"Лежить мертвий, не дихає", – йдеться у ролику.

Увага! Відео містить чутливий контент!

Як повідомлялось, восени 2025 року в Кривому Розі побили працівників ТЦК. Тоді постраждало двоє військовослужбовців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина відео Дніпропетровська область Кривий Ріг мобілізація ТЦК бусифікація
На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15
На Дніпропетровщині чоловік вбив власного батька
23 лютого 2026, 21:35
Війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини: є пошкодження
23 лютого 2026, 07:46
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану
25 лютого 2026, 01:30
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 00:55
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє
25 лютого 2026, 00:30
В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55
Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35
Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ
24 лютого 2026, 22:51
У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка
24 лютого 2026, 22:45
На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15
Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі
24 лютого 2026, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »