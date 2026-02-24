У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В місті сталася бійка за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.

"Лежить мертвий, не дихає", – йдеться у ролику.

Увага! Відео містить чутливий контент!

Як повідомлялось, восени 2025 року в Кривому Розі побили працівників ТЦК. Тоді постраждало двоє військовослужбовців.