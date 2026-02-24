У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК
В місті сталася бійка за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. Пролунав постріл
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Повідомляється, що сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.
"Лежить мертвий, не дихає", – йдеться у ролику.
Увага! Відео містить чутливий контент!
Як повідомлялось, восени 2025 року в Кривому Розі побили працівників ТЦК. Тоді постраждало двоє військовослужбовців.
На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"Всі новини »
24 лютого 2026, 22:15На Дніпропетровщині чоловік вбив власного батька
23 лютого 2026, 21:35Війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини: є пошкодження
23 лютого 2026, 07:46
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану
25 лютого 2026, 01:30"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 00:55Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє
25 лютого 2026, 00:30В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ
24 лютого 2026, 22:51У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка
24 лютого 2026, 22:45На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі
24 лютого 2026, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій