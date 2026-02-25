"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану
Валерій Харчишин підтвердив, що зараз він закоханий. За його словами, ця жінка врятувала його від токсичних стосунків
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Музикант розповів, що його натхненням зараз є кохання. Це і коханна жінка, і його діти. За його словами, в нього були співзалежні стосунки, але зараз він уже "відштовхнувся від дна".
При цьому про нову кохану Валерій Харчишин зовсім відверто не говорить. За його словами, це друг.
"Почнемо з того, що це друг. Подруга, до якої є певні почуття", - каже артист.
Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин підтвердив, що у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. При цьому він зазначив, що ці стосунки вже завершені, і вони не хотіли робити це публічним.
Гуморист Юрій Ткач та його дружина зізнались, що стало причиною тріщини в шлюбіВсі новини »
24 лютого 2026, 01:30Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чи робила пластику
24 лютого 2026, 00:30"І лунає другий вибух": зірка "Спіймати Кайдаша" опинився поруч із терактом у Львові - що згадує актор
23 лютого 2026, 23:30
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 00:55Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє
25 лютого 2026, 00:30В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК
24 лютого 2026, 23:14Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ
24 лютого 2026, 22:51У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка
24 лютого 2026, 22:45На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі
24 лютого 2026, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій