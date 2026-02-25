"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану

Валерій Харчишин підтвердив, що зараз він закоханий. За його словами, ця жінка врятувала його від токсичних стосунків

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Музикант розповів, що його натхненням зараз є кохання. Це і коханна жінка, і його діти. За його словами, в нього були співзалежні стосунки, але зараз він уже "відштовхнувся від дна".

При цьому про нову кохану Валерій Харчишин зовсім відверто не говорить. За його словами, це друг.

"Почнемо з того, що це друг. Подруга, до якої є певні почуття", - каже артист.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин підтвердив, що у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. При цьому він зазначив, що ці стосунки вже завершені, і вони не хотіли робити це публічним.