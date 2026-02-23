Хліб в Україні подорожчав майже вдвічі: що відбувається з цінами

Ілюстративне фото

В Україні борошно та хліб значно зросли в ціні. Основними причинами називають зростання витрат на сировину та енергоресурси

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У 2024 році хліб в Україі подорожчав на 20-22 відсотки, а минулого року додав у вартості ще 19-23%. Відповідно, за два роки на пшеничне борошно та хліб ціни зросли приблизно на 40%.

Зокрема, ціна на хліб пшеничний вищого ґатунку за рік зросла на 44% – до 63,5 грн/кг, на житній хліб – на 45%, до 50,6 грн/кг, на батон – на 34%, до 30,9 грн/кг.

"Наразі реальні ціни продажу борошна нижчі за декларативні на 10-15% і практично зрівнялися з собівартістю. При середній вартості пшениці 2 класу 10 300 грн/тонна та витратах на переробку не нижче 2500 грн/тонна рентабельність у 3% є для борошномелів великим досягненням", - кажуть експерти.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.