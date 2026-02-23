21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
20:11  23 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
16:19  23 лютого
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 22:55

Хліб в Україні подорожчав майже вдвічі: що відбувається з цінами

23 лютого 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні борошно та хліб значно зросли в ціні. Основними причинами називають зростання витрат на сировину та енергоресурси

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У 2024 році хліб в Україі подорожчав на 20-22 відсотки, а минулого року додав у вартості ще 19-23%. Відповідно, за два роки на пшеничне борошно та хліб ціни зросли приблизно на 40%.

Зокрема, ціна на хліб пшеничний вищого ґатунку за рік зросла на 44% – до 63,5 грн/кг, на житній хліб – на 45%, до 50,6 грн/кг, на батон – на 34%, до 30,9 грн/кг.

"Наразі реальні ціни продажу борошна нижчі за декларативні на 10-15% і практично зрівнялися з собівартістю. При середній вартості пшениці 2 класу 10 300 грн/тонна та витратах на переробку не нижче 2500 грн/тонна рентабельність у 3% є для борошномелів великим досягненням", - кажуть експерти.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни хліб подорожчання
Ціни на картоплю зростають як на дріжджах: скільки тепер платити за кілограм
23 лютого 2026, 22:25
В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається
23 лютого 2026, 21:55
Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними
10 лютого 2026, 23:35
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Гуморист Юрій Ткач та його дружина зізнались, що стало причиною тріщини в шлюбі
24 лютого 2026, 01:30
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чи робила пластику
24 лютого 2026, 00:30
"І лунає другий вибух": зірка "Спіймати Кайдаша" опинився поруч із терактом у Львові - що згадує актор
23 лютого 2026, 23:30
"Промені пам’яті" засвітили над могилами полеглих воїнів у Львові
23 лютого 2026, 22:56
Торік Росія вивезла з окупованих територій 2 млн тонн зерна
23 лютого 2026, 22:33
Ціни на картоплю зростають як на дріжджах: скільки тепер платити за кілограм
23 лютого 2026, 22:25
У поліції прокоментували вибух у Дніпрі
23 лютого 2026, 22:12
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
23 лютого 2026, 21:58
В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається
23 лютого 2026, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »