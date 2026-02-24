Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ТОВ «Буський консервний завод» причетний до розкрадання мільйонів гривень на закупівлях для армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на nashigroshi.

Як зазначається, в справі про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин в розкраданні грошей на харчування військовослужбовців фігурує ТОВ "Буський консервний завод" зі Львівщини.

За минулі роки підприємство, попри негативні відгуки військових, отримало від ДОТ замовлень на продукти на понад 15 млрд грн.

Йдеться про начальника продслужби 25-ї бригади 31-річного Костянтина Свиридова, як раніше повідомлялось у медіа.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області начальник продовольчої служби військової частини організував масштабну корупційну схему на постачанні харчів для ЗСУ.