21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 22:51

Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ

24 лютого 2026, 22:51
ТОВ «Буський консервний завод» причетний до розкрадання мільйонів гривень на закупівлях для армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на nashigroshi.

Як зазначається, в справі про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин в розкраданні грошей на харчування військовослужбовців фігурує ТОВ "Буський консервний завод" зі Львівщини.

За минулі роки підприємство, попри негативні відгуки військових, отримало від ДОТ замовлень на продукти на понад 15 млрд грн.

Йдеться про начальника продслужби 25-ї бригади 31-річного Костянтина Свиридова, як раніше повідомлялось у медіа.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області начальник продовольчої служби військової частини організував масштабну корупційну схему на постачанні харчів для ЗСУ.

На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
На Львівщині офіцер ЗСУ під час відпустки втік до РФ
24 лютого 2026, 14:54
На Львівщині шукають родичів 65-річного чоловіка, який знепритомнів у лікарні
24 лютого 2026, 11:54
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану
25 лютого 2026, 01:30
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 00:55
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє
25 лютого 2026, 00:30
В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55
Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35
У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК
24 лютого 2026, 23:14
У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка
24 лютого 2026, 22:45
На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15
Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі
24 лютого 2026, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
