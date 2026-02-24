21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 22:45

У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка

24 лютого 2026, 22:45
Фото: Нацполіція
У Тернополі правоохоронці викрили 60-річного місйевого жителя. Виявилось, що він був клієнтом місцевого наркоторговця, який облаштував у своєму гаражному приміщенні сучасну лабораторію з вирощування конопель, виготовляв канабіс та збував його на території міста та області

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, власник "виробництва" переробляв і з психоактивної речовини виготовляв тістечка з наркотичним вмістом. Під час обшуків у 60-річного чоловіка вдома знайшли психотропний препарат, зовні схожий на PVP, гриби з ознаками можливого галюциногенного впливу та канабіс.

"У межах спецоперації оперативники провели обшуки й в одному з розважальних закладів Тернополя. Правоохоронці виявили в одного із відвідувачів коробочку, наповнену зеленою речовиною, схожою на кратом, а також пакетики з аналогічною речовиною у самому приміщенні", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15
