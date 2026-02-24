На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"

Фото: Нацполіція

У Нікополі правоохоронці викрили 38-річного чоловіка. Виявилось, що він незаконно зберігав наркотики

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

23 лютого правоохоронці під час обшуку в чоловіка знайшли декілька ємностей та понад 40 поліетиленових пакетів й паперових згортків із висушеним та подрібненим канабісом. Також було вилучено фрагменти гілок та мішок із висушеними гілками коноплі, які зберігалися для подальшого подрібнення.

Всі вилучені речовини відправили на експертне дослідження. Слідство триває. Чоловіку може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.