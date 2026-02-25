"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину

Фото з відкритих джерел

Співак Віталій Козловський разом із дружиною Юлією виховує сина Оскара. При цьому артист не приховує, що мріє і про другу дитину

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Віталія Козловського, він та його дружина мають певні плани на "розширення" родини. Однак наразі вони не квапляться з народженням другої дитини.

"За донькою трішки пізніше. Зараз дуже багато роботи. Хочеться сім'ї більше часу приділити. Тим часом буде двоє дітей", - каже співак.

Їхньому сину Оскару скоро вповниться два роки. Грандіозного святкування не планується, однак родина та друзі зберуться разом.

"Нічого не буде грандіозного. Все буде дуже спокійно і з найближчими людьми: хресними батьками, бабусями. Буде дуже багато подарунків, бо деякі люди не присутні в країні, але вже присилають подарунки синочку. Два роки – це класно. Він вже співає пісні свого тата, вже дуже гарно спілкується", - каже Віталій Козловський.

Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський розповів, як почались його стосунки із піарницею Юлією Бакуменко. За його словами, це сталось тоді, коли в його житті був непростий період.