21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 00:55

"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину

25 лютого 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співак Віталій Козловський разом із дружиною Юлією виховує сина Оскара. При цьому артист не приховує, що мріє і про другу дитину

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Віталія Козловського, він та його дружина мають певні плани на "розширення" родини. Однак наразі вони не квапляться з народженням другої дитини.

"За донькою трішки пізніше. Зараз дуже багато роботи. Хочеться сім'ї більше часу приділити. Тим часом буде двоє дітей", - каже співак.

Їхньому сину Оскару скоро вповниться два роки. Грандіозного святкування не планується, однак родина та друзі зберуться разом.

"Нічого не буде грандіозного. Все буде дуже спокійно і з найближчими людьми: хресними батьками, бабусями. Буде дуже багато подарунків, бо деякі люди не присутні в країні, але вже присилають подарунки синочку. Два роки – це класно. Він вже співає пісні свого тата, вже дуже гарно спілкується", - каже Віталій Козловський.

Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський розповів, як почались його стосунки із піарницею Юлією Бакуменко. За його словами, це сталось тоді, коли в його житті був непростий період.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Гуморист Юрій Ткач та його дружина зізнались, що стало причиною тріщини в шлюбі
24 лютого 2026, 01:30
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чи робила пластику
24 лютого 2026, 00:30
"І лунає другий вибух": зірка "Спіймати Кайдаша" опинився поруч із терактом у Львові - що згадує актор
23 лютого 2026, 23:30
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану
25 лютого 2026, 01:30
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє
25 лютого 2026, 00:30
В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55
Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35
У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК
24 лютого 2026, 23:14
Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ
24 лютого 2026, 22:51
У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка
24 лютого 2026, 22:45
На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15
Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі
24 лютого 2026, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »