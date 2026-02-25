Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Зараз Єлизавета займаєься патрулюванням повітряного простору, а також збиттям російських дронів. За словами доньки бізнесмена, вона відчувала, що робить для перемоги недостатньо, а тому вирішила служити у ЗСУ.

"Це для мене така, дуже тонка тема. Мені складно говорити. Перша причина, чому я вирішила йти… У мене немає можливості донатити в тій кількості, в якій я відчувала б, що я щось зробила. Це маленькі донати, які я можу собі дозволити. Мені постійно здавалось, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другий момент, я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло", - каже Єлизавета.

Що стосується зарплати, то дівчина нічого не заробляє службою. За її словами, вона та її побратими самостійно купують бензин для пікапа, на якому й здійснюється патрулювання. Тож, дівчина заробляє лише на соціальних мережах.

Довідка. Гарік Корогодський (Григорій Корогодський) - український бізнесмен, блогер, меценат. Засновник благодійного фонду "Життєлюб". Співвласник фітнес-центру "Акваріум" і власник ТРЦ "Dream Town". Раніше він сам розповів, що його донька долучилась до ЗСУ. Він зазначив, що дуже нею пишається.