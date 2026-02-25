21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 00:30

Донька бізнесмена Гаріка Корогодського зізналась, чим займається у війську та скільки заробляє

25 лютого 2026, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ. Тепер Єлизавета розповіла більше про свою службу

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Зараз Єлизавета займаєься патрулюванням повітряного простору, а також збиттям російських дронів. За словами доньки бізнесмена, вона відчувала, що робить для перемоги недостатньо, а тому вирішила служити у ЗСУ.

"Це для мене така, дуже тонка тема. Мені складно говорити. Перша причина, чому я вирішила йти… У мене немає можливості донатити в тій кількості, в якій я відчувала б, що я щось зробила. Це маленькі донати, які я можу собі дозволити. Мені постійно здавалось, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другий момент, я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло", - каже Єлизавета.

Що стосується зарплати, то дівчина нічого не заробляє службою. За її словами, вона та її побратими самостійно купують бензин для пікапа, на якому й здійснюється патрулювання. Тож, дівчина заробляє лише на соціальних мережах.

Довідка. Гарік Корогодський (Григорій Корогодський) - український бізнесмен, блогер, меценат. Засновник благодійного фонду "Життєлюб". Співвласник фітнес-центру "Акваріум" і власник ТРЦ "Dream Town". Раніше він сам розповів, що його донька долучилась до ЗСУ. Він зазначив, що дуже нею пишається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Гуморист Юрій Ткач та його дружина зізнались, що стало причиною тріщини в шлюбі
24 лютого 2026, 01:30
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чи робила пластику
24 лютого 2026, 00:30
"І лунає другий вибух": зірка "Спіймати Кайдаша" опинився поруч із терактом у Львові - що згадує актор
23 лютого 2026, 23:30
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
"Є певні почуття": фронтмен "Другої ріки" Харчишин зізнався про нову кохану
25 лютого 2026, 01:30
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 00:55
В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55
Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35
У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК
24 лютого 2026, 23:14
Завод із Львівщини фігурує у справі про розкраданні на закупівлях для ЗСУ
24 лютого 2026, 22:51
У Тернополі викрили масштабну нарколабораторію, де робили тістечка
24 лютого 2026, 22:45
На Дніпропетровщині чоловік прямо вдома влаштував "наркотичні сховища"
24 лютого 2026, 22:15
Росіяни вдарили понад 2 тисячі разів по Пологівщині на Запоріжжі
24 лютого 2026, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »