21 лютого 2026, 15:31

Росіяни посилили тиск на фронті у Донецькій області

21 лютого 2026, 15:31
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Армія РФ посилила тиск поблизу населених пунктів Родинське та Гришине Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на угруповання військ "Схід".

Наразі українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення "кілзони" та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", – йдеться у повідомленні.

В цілому за добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій військ РФ у районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

Наразі росіяни активізували зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. У зв’язку із цим воро посилив тиск з боку Котлиного та Родинського.

Нагадаємо, протягом минулої доби втрати російських окупантів склали 1010 бійців. Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 1 258 890 осіб.

Донецька область війна фронт РФ
