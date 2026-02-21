Росіяни посилили тиск на фронті у Донецькій області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на угруповання військ "Схід".

Наразі українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення "кілзони" та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", – йдеться у повідомленні.

В цілому за добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій військ РФ у районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Новомиколаївки та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

Наразі росіяни активізували зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. У зв’язку із цим воро посилив тиск з боку Котлиного та Родинського.

Нагадаємо, протягом минулої доби втрати російських окупантів склали 1010 бійців. Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 1 258 890 осіб.