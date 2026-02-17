По всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетний обстріл

Ілюстративне фото: 24 Канал

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

За інформацією військових, швидкісні повітряні цілі зафіксовано на Сумщині – вони прямують у бік Полтавської області. Також ракети рухаються у напрямку Кременчука.

Частина ракет увійшла на Миколаївщину з боку тимчасово окупованої Херсонщини та тримає північно-західний курс. Інші цілі прямують із Сумщини через Чернігівщину в напрямку Київської області.

Окрема група ракет наближається до Одеси з боку Чорного моря.

Станом на 7:00 зафіксовано крилаті ракети на Тернопільщині, які рухаються у напрямку Івано-Франківщини. Також повідомляється про проліт ракети повз Бурштин на Івано-Франківщині у західному напрямку.

Як відомо, в ніч на 17 лютого в кількох регіонах України вже оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників.

Нагадаємо, за даними британського видання The Guardian, торік кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських військових ударів по містах та інфраструктурі зросла на 26%. Так, у 2025 році внаслідок вибухів загинуло 2248 цивільних людей і 12 493 дістали поранення.