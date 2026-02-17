По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетных обстрелов

Иллюстративное фото: 24 Канал

Утром 17 февраля российские войска приступили к массированной ракетной атаке на территорию Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

По информации военных, скоростные воздушные цели зафиксированы в Сумской области – они направляются в сторону Полтавской области. Также ракеты двигаются в направлении Кременчуга.

Часть ракет вошла в Николаевскую область со стороны временно оккупированной Херсонщины и держит северо-западный курс. Другие цели следуют из Сумщины через Черниговщину в направлении Киевской области.

Отдельная группа ракет близится к Одессе со стороны Черного моря.

По состоянию на 7:00 зафиксированы крылатые ракеты в Тернопольской области, которые двигаются в направлении Ивано-Франковской области. Также сообщается о пролете ракеты мимо Бурштына на Ивано-Франковщине в западном направлении.

Как известно, в ночь на 17 февраля в ряде регионов Украины уже объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских ударных беспилотников.

Напомним, по данным британского издания The Guardian, в прошлом году количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских военных ударов по городам и инфраструктуре выросло на 26%. Так, в 2025 году в результате взрывов погибли 2248 гражданских людей и 12 493 получили ранения.