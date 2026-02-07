Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення об’єкти ДТЕК були атаковані росіянами понад 220 разів.

Нагадаємо, 7 лютого РФ атакувала енергооб’єкти у восьми областях України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності.