21:47  30 січня
Стало відомо, скільки багатоповерхівок Києва досі без тепла
18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
30 січня 2026, 23:50

Ціни на огірки в Україні зростають: експерти пояснили, чому цінники змінюються

30 січня 2026, 23:50
Фото: Ілюстративне
В Україні через стабільний попит, але суттєве скорочення пропозиції ціна на огірки продовжує зростати. Експерти пояснили, що зараз відбувається з вартістю

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Фахівці зауважили, що зараз небагато українських комбінатів продають тепличні овочі. Основну пропозицію на внутрішньому ринку складають імпортні виробництва. Здебільшого це Туреччина.

Що стосується огірків, станом на 19 січня українські продавці пропонують до продажу огірки в діапазоні 120-150 гривень за кілограм. Це в середньому на 10% дорожче, аніж минулого тижня. Подорожчання учасники ринку пояснюють зі зростанням цін у Туреччині, звідки огірки потрапляють на полиці українських магазинів.

"Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті – це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня ситуація у сегменті тепличного огірка стабілізується після того, як нормалізуються постачання турецької продукції", - додали фахівці.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм

ціни овочі
27 січня 2026
07 серпня 2025
