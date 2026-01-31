11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 12:26

Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні

31 січня 2026, 12:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В сусідній країні зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча–Вулканешти–МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство енергетики Молдови.

За даними відомства, ситуація призвела до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни.

Наразі оператор системи передачі електроенергії Moldelectrica проводить аварійні роботи для стабілізації ситуації.

У низці населених пунктів електропостачання вже вдалося відновити.

Веребої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Як повідомлялось, у суботу, 31 січня, в Україні були застосовані екстрені відключення світла. Зокрема блекаут зафіксували на Київщині, Одещині та Харківщині.

електрика Молдова енергетика відключення світла
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
