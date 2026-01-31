Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В сусідній країні зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча–Вулканешти–МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство енергетики Молдови.

За даними відомства, ситуація призвела до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни.

Наразі оператор системи передачі електроенергії Moldelectrica проводить аварійні роботи для стабілізації ситуації.

У низці населених пунктів електропостачання вже вдалося відновити.

Веребої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Як повідомлялось, у суботу, 31 січня, в Україні були застосовані екстрені відключення світла. Зокрема блекаут зафіксували на Київщині, Одещині та Харківщині.