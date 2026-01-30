7000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 32-річний громадянин України, перебуваючи за кордоном, через популярний месенджер підшукував потенційних "клієнтів" для незаконного переправлення через кордон.

За грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США він пропонував транспортування до кордону з Молдовою та безпечне його перетинання.

До протиправної діяльності організатор залучив 49-річного чоловіка, який доставив "клієнта" з міста Гайсин Вінницької області до Миколаївщини. Звідти останнього планували доставити безпосередньо до ділянки придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Водія затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Водночас клієнту загрожує лише штраф.

Як повідомлялось, на Одещині неподалік кордону із Молдовою затримали водія авто із клієнтом у багажнику. За скоєне перевізнику загрожує чималий термін ув’язнення.