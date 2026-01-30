7000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови
Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 32-річний громадянин України, перебуваючи за кордоном, через популярний месенджер підшукував потенційних "клієнтів" для незаконного переправлення через кордон.
За грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США він пропонував транспортування до кордону з Молдовою та безпечне його перетинання.
До протиправної діяльності організатор залучив 49-річного чоловіка, який доставив "клієнта" з міста Гайсин Вінницької області до Миколаївщини. Звідти останнього планували доставити безпосередньо до ділянки придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.
Водія затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Водночас клієнту загрожує лише штраф.
Як повідомлялось, на Одещині неподалік кордону із Молдовою затримали водія авто із клієнтом у багажнику. За скоєне перевізнику загрожує чималий термін ув’язнення.