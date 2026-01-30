18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 18:13

7000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови

30 січня 2026, 18:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 32-річний громадянин України, перебуваючи за кордоном, через популярний месенджер підшукував потенційних "клієнтів" для незаконного переправлення через кордон.

За грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США він пропонував транспортування до кордону з Молдовою та безпечне його перетинання.

До протиправної діяльності організатор залучив 49-річного чоловіка, який доставив "клієнта" з міста Гайсин Вінницької області до Миколаївщини. Звідти останнього планували доставити безпосередньо до ділянки придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Водія затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Водночас клієнту загрожує лише штраф.

Як повідомлялось, на Одещині неподалік кордону із Молдовою затримали водія авто із клієнтом у багажнику. За скоєне перевізнику загрожує чималий термін ув’язнення.

Одеська область схема виїзд за кордон Молдова ДПСУ
