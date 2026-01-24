22:55  23 января
24 января 2026, 11:17

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина и РФ не приблизились к компромиссу, – Reuters

24 января 2026, 11:17
Фото: Reuters
Никакие признаки компромисса на встрече делегаций Украины, США и РФ в первый день переговоров в Абу-Даби, 23 января, не достигнуты

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Reuters.

"Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории, без признаков компромисса, поскольку российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", – говорится в сообщении.

По данным издания, США усиливают давление на Украину по достижению мирного соглашения. В свою очередь, Москва требует от Киева уступить всю свою восточную промышленную зону Донбасса, прежде чем РФ прекратит боевые действия.

Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби стартовали первые с начала полномасштабной войны прямые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Главной темой встречи является обсуждение "параметров окончания войны".

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

