19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 18:34

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения света

23 января 2026, 18:34
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.

Ранее в Укрэнерго заявили об усложнении ситуации в энергосистеме. В частности, в большинстве регионов применены аварийные отключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго энергетика экономика война отключения света
Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января
22 января 2026, 20:39
США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах
22 января 2026, 19:07
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 19:50
В Донецкой области в результате атаки вражеского БпЛА погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович
23 января 2026, 19:49
Убил, положил в чемодан и выбросил на свалку: в Ровно судили мужчину, который жестоко убил знакомого
23 января 2026, 19:35
В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед: патрульным удалось избежать трагедии
23 января 2026, 19:30
Стало известно, кто внес залог за Тимошенко
23 января 2026, 19:30
В Бердичеве стартовал интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести
23 января 2026, 19:11
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
23 января 2026, 19:08
Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков
23 января 2026, 19:00
В мире все сейчас крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее
23 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »