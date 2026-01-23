Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.

Ранее в Укрэнерго заявили об усложнении ситуации в энергосистеме. В частности, в большинстве регионов применены аварийные отключения.