Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения света
В субботу, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В компании напоминают, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.
Ранее в Укрэнерго заявили об усложнении ситуации в энергосистеме. В частности, в большинстве регионов применены аварийные отключения.
