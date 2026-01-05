12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
UA | RU
UA | RU
05 січня 2026, 13:56

Стало відомо, хто може очолити СБУ після Малюка

05 січня 2026, 13:56
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Службу безпеки України може очолити начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара. Саме з ним сьогодні, 5 січня, Володимир Зеленський обговорив подальший розвиток відомства

Про це президент написав у Фейсбук, передає RegioNews.

Глава держави подякував Хмарі та всім українським спецпризначенцям за вагомий внесок у бойові дії протягом усіх років повномасштабної війни.

За словами Зеленського, завдяки їхній роботі Україна досягає необхідних результатів у захисті держави, а українські воїни заслуговують на найбільшу повагу та вдячність.

Президент також зазначив, що досвід українських спецпризначенців та Центру спецоперацій "А" буде масштабовано, а під час зустрічі обговорили можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуються.

Що відомо про Євгена Хмару

Відомостей про Євгена Хмару у відкритому доступі небагато. Проте його служба у спецпідрозділах СБУ вирізняється стабільним зростанням і високими професійними досягненнями.

У березні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького – за мужність, особистий внесок у зміцнення національної безпеки та зразкове виконання службових обов’язків.

Протягом останніх років Хмара обіймав керівні посади у структурі ЦСО "А". Його діяльність тісно пов’язана з проведенням контртерористичних операцій, спецоперацій у тилу ворога та захистом державних інтересів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Зеленський Володимир керівник Євген Хмара Кандидат
Колишня міністерка Канади стала радницею президента Зеленського
05 січня 2026, 12:40
Гончаренко: Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ
05 січня 2026, 08:05
Держприкордонслужба України отримала нового в.о. голови, – указ Президента
04 січня 2026, 18:21
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Зеленський тимчасово призначив нового очільника СБУ
05 січня 2026, 14:33
Харків під обстрілом: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру п'ятьма ракетами
05 січня 2026, 14:22
Малюк більше не очолює СБУ, але отримав нові завдання від Зеленського
05 січня 2026, 13:28
У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: Shahed зачепився за дроти
05 січня 2026, 12:59
Колишня міністерка Канади стала радницею президента Зеленського
05 січня 2026, 12:40
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
05 січня 2026, 12:24
Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента
05 січня 2026, 12:00
Київ під обстрілом РФ: кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб
05 січня 2026, 11:37
Лише 10% українців підтримують вибори під час війни – опитування
05 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »