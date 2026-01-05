Стало відомо, хто може очолити СБУ після Малюка

Фото: Офіс Президента

Службу безпеки України може очолити начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара. Саме з ним сьогодні, 5 січня, Володимир Зеленський обговорив подальший розвиток відомства

Про це президент написав у Фейсбук, передає RegioNews.

Глава держави подякував Хмарі та всім українським спецпризначенцям за вагомий внесок у бойові дії протягом усіх років повномасштабної війни.

За словами Зеленського, завдяки їхній роботі Україна досягає необхідних результатів у захисті держави, а українські воїни заслуговують на найбільшу повагу та вдячність.

Президент також зазначив, що досвід українських спецпризначенців та Центру спецоперацій "А" буде масштабовано, а під час зустрічі обговорили можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуються.

Що відомо про Євгена Хмару

Відомостей про Євгена Хмару у відкритому доступі небагато. Проте його служба у спецпідрозділах СБУ вирізняється стабільним зростанням і високими професійними досягненнями.

У березні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького – за мужність, особистий внесок у зміцнення національної безпеки та зразкове виконання службових обов’язків.

Протягом останніх років Хмара обіймав керівні посади у структурі ЦСО "А". Його діяльність тісно пов’язана з проведенням контртерористичних операцій, спецоперацій у тилу ворога та захистом державних інтересів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.