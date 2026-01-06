14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 16:03

Росіяни вдарили балістикою по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі

06 січня 2026, 16:03
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 6 січня, вдень російські військові завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Уражений обʼєкт інфраструктури. Попередньо без втрат", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня ворог атакував Україну 61 ударним БпЛА типу. Сили ППО знешкодили 53 дрони.

