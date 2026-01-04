Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Президент Зеленський підтвердив, що на найближчий час планується призначення нового керівника Державної прикордонної служби України

Про це очільник країни повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати наради з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої обговорювалися питання безпеки в регіонах та подальша робота сил сектору безпеки. За словами глави держави, міністр доповів про поточну безпекову ситуацію по країні, а також про заходи з ліквідації наслідків російських обстрілів.

Окрему увагу під час зустрічі приділили роботі екстрених служб. Зокрема, йшлося про дії підрозділів ДСНС, які залучені до аварійно-рятувальних робіт у постраждалих регіонах. Президент відзначив, що служби реагують оперативно та продовжують працювати у посиленому режимі з урахуванням безпекових викликів.

Також сторони обговорили питання розвитку Державної прикордонної служби України.

Під час наради Зеленський і Клименко визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Очікується, що кадрове рішення буде ухвалене найближчим часом. Про результати призначення поінформують додатково після завершення всіх необхідних процедур.

Раніше повідомлялося, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Сергія Дейнеко, який понад шість років очолював Державну прикордонну службу, радником очільника МВС України.