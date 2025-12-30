Крали гроші з рахунків людей: у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори видавали себе за представників банків. Вони телефонували громадянам та отримували конфіденційні дані доступу до банківських рахунків, після чого незаконно списували кошти.

Під час обшуків вилучили 200 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, що забезпечувала роботу близько 100 осіб, мобільні телефони, чорнові записи, а також так звані "скрипти".

"На даний час правоохоронні органи продовжують активну роботу в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом масштабного шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України)", - повідомили в прикордонній службі.

Нагадаємо, на Сумщині шахраї під виглядом банківської служби ошукали трьох українців на майже 1 млн грн. Серед потерпілих є жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця.